O ator e comediante de origem indiana Hari Kondabolu fez um documentário, estreado em novembro de 2017, com o título "The problem with Apu" ("O problema com Apu"), no qual denuncia os estereótipos associados à personagem, começando pelo seu sotaque carregado.

O criador de "Os Simpsons", Matt Groening, e Azaria recusaram aparecer no filme para responder a perguntas sobre o tema.

Após a estreia, Azaria opinou publicamente que esta "levantou pontos muito interessantes", mas a produção da série não reagiu até 8 de abril de 2018, no episódio 633. Nele, Marge tenta apagar de um livro infantil que comprou todos os elementos que podem ferir a sensibilidade de alguém. Depois, lê a versão censurada da história à sua filha Lisa, que a acha aborrecida.

"O que posso eu fazer?", pergunta Marge. "É difícil dizer", responde Lisa, olhando para os espectadores. "Uma coisa que começou há décadas e era aplaudida e inofensiva agora é politicamente incorreta. O que se pode fazer?", diz Lisa, voltando-se para um retrato de Apu, para o qual pisca o olho.

"Algumas coisas serão resolvidas mais para frente", diz Marge. "Ou talvez não", conclui Lisa.

Esta alusão, mal recebida por muitos observadores, aumentou a polémica, até ao ponto em que Azaria propôs deixar de dar voz a Apu.