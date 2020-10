A Marvel entrou em negociações com Oscar Isaac para ser o protagonista de "Moon Knight" ["Cavaleiro da Lua" em Portugal], avançaram várias fontes da imprensa especializada americana.

Depois de "Star Wars", o ator guatamalteco de 41 anos e considerado um dos grandes talentos da sua geração entrará formalmente noutro grande universo cinematográfico, após a experiência de ter sido o vilão no mal recebido "X-Men: Apocalipse" (2016), quando essa saga ainda pertencia ao estúdio 20th Century Fox, posteriormente comprado pela Disney.

Criado em 1975, "Moon Knight" centra-se em Marc Spector, um antigo militar que se torna mercenário e adquire capacidades especiais durante uma missão no Egito, tornando-se depois um vigilante em Nova Iorque.

Esta foi uma das três séries em imagem real da Marvel para serviço de streaming da Disney anunciadas durante a convenção D23 em agosto do ano passado, juntamente com "Mulher-Hulk" e "Ms. Marvel".

Anteriormente já tinham sido confirmadas outras apostas do Universo Marvel, como "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki", "What If?" e "Hawkeye", com estreias previstas entre 2021 e 2022, enquanto "WandaVision" fica disponível no Disney+ já em dezembro.