Ana Catarina Ribeiro, mais conhecida como Owhana, é uma das youtubers de maior sucesso em Portugal, somando mais de 515 mil subscritores na sua conta na rede social. A jovem, que pretende dar os primeiros passos no mundo da música, decidiu concorrer ao "All Together Now".

A atuação de Owhana foi para o ar este domingo, dia 9 de maio. No programa de talentos da TVI, a jovem interpretou "Don't Start Now", de Dua Lipa, conquistando apenas 28 dos 100 jurados.

"A Owhana é youtuber e sempre adorou fazer covers no seu canal. Hoje resolveu vir ao 'All Together Now' porque gostava de começar uma carreira musical", resumiu a produção do programa nas redes sociais.

Veja a atuação.