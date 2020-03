Com estreia agendada para 27 de março na Netflix, a terceira temporada de "Ozark" promete dificultar ainda mais a vida aos protagonistas.

O teaser da nova fase, revelado em janeiro, já sugeria que a tensão da série dramática seria reforçada, mas o segundo coloca ainda mais obstáculos ao dia a dia da família Byrde:

"Seis meses depois, o casino está a funcionar, mas Marty e Wendy estão a lutar pelo controlo do destino da família. Ajudada por uma aliança com Helen e o líder do cartel de drogas Omar Navarro, Wendy planeja uma expansão. Mas quando o irmão de Wendy, Ben, chega à cidade, a vida de todos tornar-se caótica", assinala o serviço de streaming.

"Ozark" é protagonizada por Laura Linney e Jason Bateman, ator que também assume o papel de produtor executivo e realizador de alguns capítulos. Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jason Butler Harner e Peter Mullan são alguns dos outros nomes do elenco regular.

Veja as primeiras imagens da terceira temporada:

A ação centra-se num empresário norte-americano (Jason Bateman) e na sua mulher (Laura Linney), que se mudam de Chicago para um resort no Missouri. "Nesta série negra, uma família tenta adaptar-se à sua nova vida depois de se mudar para uma comunidade em Ozark, onde se veem envolvidos num mundo de dinheiro sujo", explica a Netflix.

Bill Dubuque, argumentista de filmes como "O Juiz" ou "The Accountant - Acerto de Contas", estreou-se na série como showrunner.