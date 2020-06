A partir desta terça-feira, dia 9 de junho, o Canal Panda vai atribuir diplomas a todas as crianças portuguesas, "agradecendo a forma exemplar como se portaram durante o período de confinamento, a sua motivação e alegria constantes, a ajuda que prestaram aos pais, as actividades que realizaram sem queixas por não poder ir à rua ou estar com os amigos, dando uma verdadeira lição de vida a todos os adultos".

Para ganhar o galardão de "Super–Herói", basta aceder ao site do canal - ver aqui -, fazer o registo e descarregar o diploma personalizado que estará disponível até ao final do mês de junho.

"Esta pareceu-nos uma forma divertida de homenagear todos os fãs do canal, pelo bom comportamento e sobretudo pela coragem que demonstraram num período tão difícil, que os forçou a permanecer durante tanto tempo em casa, longe da escola e dos seus amigos", sublinha Jorge Ruano, diretor de marketing do Canal Panda.