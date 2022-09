O chef Carlos Fernandes continua a propor receitas de sobremesas na segunda temporada de "Pastelaria para Todos". Os 22 novos episódios da aposta do Casa e Cozinha começam a ser emitidos no canal a partir de 19 de setembro e poderão ser vistos de segunda a sexta-feira, às 20h30.

A segunda temporada sugere mais de 40 receitas: floresta negra, strudel de maçã e nozes de pecan, ópera e outras sobremesas originais como o bolo de mármore de matcha e o mille crepes cake de mel.

Carlos Fernandes apresenta, ainda, dicas para realizar bolos para diabéticos e sugestões para quem sofre de intolerância ao glúten e à lactose.

Formado em Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Carlos Fernandes foi um dos rostos do restaurante Loco (1* Michelin), em Lisboa, somou experiências profissionais em Tenerife, San Sebastian e Valencia (Espanha) e trabalhou em dois restaurantes de Martín Berasategui: MB (2* Michelin) e restaurante Martin Berasategui, em Lasarte, San Sebastian (3* Michelin).

O percurso por restaurantes conceituados e premiados levou-o a assumir o cargo de chef de pastelaria no restaurante VISTA, situado no Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, também com uma estrela Michelin.