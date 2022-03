"Por ordem dos Peaky Blinders, a sexta e última temporada chega a 10 de junho", revelou a Netflix Portugal nas redes sociais. Os novos episódios da série estrearam-se na BBC, no Reino Unido, no final de fevereiro.

A sexta temporada vai contar com seis episódios, que chegam semanalmente, aos domingos, na BBC One. Fora do Reino Unido, "Peaky Blinders" é exibida pela Netflix, que estreia os episódios depois da exibição no canal britânico.

O final de "Peaky Blinders" na sexta temporada apanhou os fãs de surpresa, já que, em 2019, Steven Knight confessou à Entertainment Weekly que tinha planos para uma sétima época da série. No entanto, como sublinha a Variety, os atrasos provocados pela pandemia aceleraram a decisão de colocar um ponto final na história.