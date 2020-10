Sam e Dean são uma das duplas de sucesso da televisão dos últimos 15 anos. Em 14 temporadas de "Sobrenatural", os irmãos Winchester enfrentaram demónios, monstros, criaturas míticas e até o Diabo, mas a hora do adeus aproxima-se.

Os últimos episódios da série vão ser transmitidos no AXN a partir do dia 15 de outubro, às 22h50. "A última temporada arranca no AXN a partir do episódio 14. Mas para que os fãs não percam nenhum pormenor deste final, os primeiros episódios da 15ª temporada, já emitidos no AXN White, voltam a ser emitidos no AXN numa maratona já este fim de semana, de sexta a domingo, a partir das 8h10", avança o canal em comunicado.

Os últimos episódios da série prometem "ter batalhas épicas, estando o confronto final reservado para a entidade divina máxima - Deus". "Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) têm do seu lado nesta jornada o arcanjo Michael (Misha Collins), que possuiu Dean na última temporada, e contam ainda com Jack (Alexander Calvert), o filho de Lúcifer e de uma humana, que tanto pode ser o aliado de que precisavam como uma bomba-relógio que se pode virar contra eles", revela o AXN.

"Preparem o sal e o crucifixo para criarem o vosso momento 'Sobrenatural'", avisa o canal.