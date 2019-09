Gonçalo Reis falava à Lusa no final da apresentação da programação 2019/2020 da RTP1, que decorreu hoje em Lisboa.

"Os desafios do setor só se respondem com criatividade e com bons conteúdos", afirmou o presidente do Conselho de Administração da RTP.

A estação pública "está a fazer uma aposta em conteúdos de qualidade, inovadores, de caráter de serviço público", sendo simultaneamente "atrativa e próxima dos públicos", fomentando ainda "o setor criativo", sublinhou o gestor.