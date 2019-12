A saga literária do britânico Philip Pullman "His Dark Materials" ("Mundos Paralelos" em Portugal) foi um sucesso à escala global e teve uma primeira tentativa de adaptação no filme de 2007 "A Bússola Dourada", com Daniel Craig e Nicole Kidman. Este ano, a BBC e a HBO juntaram-se na produção de uma série baseada nos mesmos livros que, segundo dizem muitos fãs, é a adaptação como deve ser feita.

"Mundos Paralelos" chegou em novembro à HBO Portugal e a primeira temporada chega ao fim na próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro.

O teaser do último episódio foi revelado esta semana e mostra os preparativos dos daemons - todas as personagens têm uma outra metade, um génio (daemon na versão original) - e dos humanos para uma grande guerra.

Veja o teaser:

A série segue a jovem Lyra Belacqua (Dafne Keen), uma jovem corajosa, aparentemente comum, cuja busca por um amigo sequestrado a leva a descobrir um enredo que envolve crianças desaparecidas, e que vai tornar-se numa procura para entender um fenómeno misterioso.

O elenco conta com Ruth Wilson ("The Affair", "Luther"), no papel de Sra. Coulter, Lin-Manuel Miranda (vencedor de um Tony por "Hamilton" ), como Lee Scoresby, James McAvoy ("Expiação", "X-Men") no papel de Lord Asriel ou Clarke Peters ("The Wire", "Treme") como Mestre.