A fase das "Batalhas" do "The Voice Portugal" arranca este domingo, dia 28 de novembro. Na segunda etapa do programa de talentos da RTP1, os concorrentes vão estar frente a frete para atuações de 90 segundos.

"Prometem-se disputas ferozes no ring das 'Batalhas'. Escolhas inesperadas, vão formar duelos musicais impressionantes", adianta a produção do "The Voice Portugal" nas redes sociais.

"Prepara-te para uma noite de emoções fortes, domingo à noite na RTP1", remata o canal.