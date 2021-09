Esta quinta-feira, dia 2 de setembro, a Netflix estreia a sua nova série de animação. "Q-Force" foi criada por Gabe Liedman, guionista de "PEN15", "Brooklyn Nine-Nine" ou "Inside Amy Schumer", e conta com vozes de Gary Cole, David Harbour, Patti Harrison, Sean Hayes, Gabe Liedman, Laurie Metcalf, Matt Rogers e Wanda Sykes.

Segundo o serviço de streaming, a série segue "um superespião homossexual e a sua equipa de agentes LGBTQ+", que lutam para provar o seu valor à agência que os subestimou.

"Steve Maryweather, vulgo agente Mary, foi em tempos o menino de ouro da Agência de Inteligência Americana (AIA), até se assumir como homossexual. Incapaz de o despedir, a Agência destacou-o para West Hollywood, na esperança de que ele desaparecesse na obscuridade. Em vez disso, ele reuniu uma equipa díspar de génios LGBTQ+, formando a Q-Force com a mecânica Deb, o literal transformista Twink e a hacker Stat", resume a Netflix.

Após uma década à espera que a AIA lhe desse a sua primeira missão oficial, Mary decide provar o seu valor à agência que lhe virou as costas e agir por conta própria com a Q-Force. "Ao encontrarem um caso e mostrarem o que valem com uma missão bem-sucedida, a AIA aprova relutantemente o grupo e oficializa os membros como agentes secretos ativos. Mas essa decisão vem com uma ressalva: o grupo tem de aceitar trabalhar com o heterossexual agente Buck", adianta a Netflix.

Veja o trailer: