"Quem é o Vice-Almirante Gouveia e Melo? Vamos conhecê-lo em 'Primeira Pessoa' com Fátima Campos Ferreira", resumiu a RTP1 na sinopse da entrevista. A conversa entre Henrique Gouveia e Melo, que lidera o processo de vacinação contra a COVID-19, e a jornalista foi para o ar esta segunda-feira, dia 13 de setembro, e conquistou os espectadores - veja aqui o programa.

Nas redes sociais, a conversa foi elogiada e um segmento da entrevista tornou-se viral. "Quem se julga importante tem de ler aquelas placas no cemitério, de gente muito importante, e que já ninguém se lembra delas. Nós somos circunstanciais", frisou o Vice-Almirante Gouveia e Melo.

A citação rapidamente chegou às redes sociais e soma milhares de partilhas.

"Um trabalho árduo, complexo, com alguns contratempos, mas que cumpriu de forma exemplar, o que fez com que conquistasse a confiança dos portugueses. Mas poucos conhecem o seu pensamento ou mesmo pormenores do seu percurso de vida. Permanece desconhecido o homem para além da farda, que faz questão de envergar sempre que está ao serviço do seu compromisso com os portugueses", resumiu a RTP1.

"O Vice-Almirante nasceu em África, mais concretamente em Moçambique. É militar de corpo e alma e submarinista por paixão. Em Primeira Pessoa vamos saber mais sobre o homem do momento", acrescentou o canal.