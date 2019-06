"Chernobyl" é o mais recente sucesso televisivo e para muitos espectadores é também uma das melhores séries de 2019 - a prova disso é que a produção da HBO conquistou esta semana a liderança do TOP 250 TV do site IMDb.

A série recria a "história do acidente nuclear em 1986, uma das piores catástrofes da história causadas ​​pelo homem, e dos corajosos homens e mulheres que se sacrificaram para salvar a Europa de um desastre inimaginável, lutando contra a cultura da desinformação".

Para comparar a série com a realidade, o youtuber Thomas Flight colocou lado a lado imagens da produção da HBO com vídeos gravados em 1986, depois do desastre nuclear.

Veja o vídeo:

"A 26 de abril de 1986, a Central Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, União Soviética, sofreu uma enorme explosão que lançou material radioativo pela Bielorrúsia, Rússia e Ucrânia, atingindo também a Escandinávia e a Europa Ocidental. Jared Harris interpreta Valery Legasov, um brilhante físico nuclear soviético que pertence à equipa de resposta à tragédia, sendo um dos primeiros a ter conhecimento do desastre sem precedentes que tinha acabado de ocorrer", lembra a HBO Portugal em comunicado.

Stellan Skarsgård interpreta o Vice Primeiro-Ministro Soviético, Boris Shcherbina, designado pelo Kremlin para liderar a comissão do governo em Chernobyl, nas primeiras horas após o acidente. Emily Watson é Ulana Khomyuk, uma física nuclear soviética determinada em resolver o mistério do que terá originado o desastre de Chernobyl.