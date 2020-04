Nikki e Brie Bella são provavelmente as gémeas mais famosas do pequeno ecrã e regressam este fim de semana para a quinta temporada de "Total Bellas". Os novos episódios da série/reality show protagonizado pelas lutadoras profissionais de luta livre estreiam no próximo domingo, dia 19 de abril, às 21h00, no Canal E!.

Antes da estreia da nova temporada, as protagonistas do programa conversaram com o SAPO Mag, confessando que estão felizes por partilhar mais uma etapa das suas vidas com os espectadores que já as acompanham há quase uma década.

"Estamos muito empolgadas com a nova temporada de 'Total Bellas'", começa por frisar Brie Bella em conversa telefónica com o SAPO Mag, revelando que Nikki está entusiasmada com a forma como a nova temporada foi filmada. "Da minha perspetiva, quando fazes um reality show durante sete anos ficas tipo: 'o quê? estou a ficar cansada. Já casei, já tive um bebé...'. O que foi novidade e que é interessante para mim agora é a forma como aprofundamos o meu casamento", acrescenta.

Nikki e Brie Bella contam ainda que, nos novos episódios, as poderemos ver a trabalhar no livro autobiográfico, o que as leva a sentir uma necessidade cada vez maior de restabelecer a ligação com o pai. As protagonistas confessam que, embora desejem saber mais sobre ele, a sua família e raízes méxico-americanas, também se preocupam com o impacto que isso poderá ter na sua mãe.