O regresso de Cristina Ferreira à TVI, para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital", foi este fim de semana notícia no site brasileiro Terra.

"Imagine Fátima Bernardes transferir-se da Globo para a RecordTV e, pouco depois, abandonar o canal do bispo Edir Macedo para voltar à Globo como sócia da emissora. Algo semelhante aconteceu com uma das apresentadoras mais populares da televisão portuguesa, Cristina Ferreira", escreve o portal de notícias, um dos mais populares do Brasil.

O site Terra relembra ainda que a SIC pediu uma indemnização a Cristina Ferreira. "A princípio, a cúpula da SIC reagiu com diplomacia. Agora a postura mudou: a emissora exige receber de Cristina Ferreira indemnização de 20 milhões e 202 mil euros, o equivalente a 135 milhões de reais. A empresa alega que a saída abrupta gerou um colossal prejuízo devido à suspensão de vários contratos publicitários", lembra o site.