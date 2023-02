No programa da SIC, Ricardo Araújo Pereira falou sobre palestras e discursos motivacionais. "Há uma coisa que me aborrece tanto: as pessoas têm tendência a achar que aqueles discursos de auto-ajuda, aqueles discursos motivacionais, são indiferentes, ou seja, não prejudicam nada. Não tenho a certeza", começou por sublinha.

"Adorava estar nos bastidores de um desses espetáculos em que uma pessoa vem ao palco e diz assim: 'Se eu consegui, vocês também conseguem'. gostava só de interromper e dizer: ‘Olá, boa noite a todos, desculpem, é só para dizer que isto é uma falácia, está bem? O facto de uma pessoa ter conseguido não significa que as outras também consigam, porque esta pessoa conseguiu estando rodeada de uma série de circunstâncias que são irrepetíveis, provavelmente teve sorte, nasceu de uma determinada forma, num determinado ambiente. Está bom? Obrigado, boa noite. Até à próxima’. Infelizmente ninguém me deixa fazer isso”, gracejou o humorista.

“Na vida, a gente às vezes quer muito, trabalha muito e mesmo assim fica aquém de conseguir", frisou Ricardo Araújo Pereira.

"Portanto, estar a dizer às pessoas uma coisa dessas, é estarmos a dizer que elas são as culpadas de não conseguirem atingir seja qual for o objetivo a que se propuseram e isso não é exatamente verdadeiro", rematou.