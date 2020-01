Antes da estreia de "Governo Sombra", na SIC, Ricardo Araújo Pereira foi entrevistado por Cristina Ferreira na sua "casa". No final da conversa, o humorista conversou com o "Fama Show" e confessou estar "exausto".

"Estou exausto. Estou fisicamente esgotado. Eu sou uma pessoa que pratica desportos de combate, mas não aguentei 15 minutos com a Cristina”, brincou Ricardo Araújo Pereira no final da emissão especial de "O Programa da Cristina".

O humorista vai estreou-se no canal no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, no programa "Governo Sombra".