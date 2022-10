A MTV acaba confirmou esta terça-feira, dia 25 de outubro, que a cantora Rita Ora e o argumentista, realizador e ator Taika Waititi serão os anfitriões dos MTV EMAs 2022. A cerimónia está marcada para o dia 13 de novembro, em Düsseldorf, na Alemanha.

"É com muito entusiasmo que vamos conduzir os MTV EMAs deste ano e celebrar os melhores músicos e performances de todo o mundo”, frisam Rita Ora e Taika Waititi. "Estamos ansiosos para partilhar a noite com todas estas talentosas estrelas", acrescentam.

Em comunicado, a cantora confessa estar "muito emocionada por voltar a apresentar os EMAs" e que "partilhar o palco com o Taika torna tudo ainda mais especial": "Este ano, temos de tudo: surpresas divertidas, moda fantástica, comédia e, acima de tudo, música incrível! Mal podemos esperar que o pública possa também fazer parte destes momentos connosco".

Para ruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events da Paramount e Chief Content Officer of Music da Paramount+, "Rita Ora é uma favorita de longa data da MTV e dos EMAs". "Juntamente com o multitalentoso Taika Waititi, temos a certeza absoluta de que esta poderosa dupla vai preparar o palco para um noite eletrizante de celebração da música global", sublinha.

Rita Ora apresentou a edição de 2017 dos MTV Europe Music Awards, em Londres. No ano passado, a cantora e o companheiro Taika Waititi marcaram presença na cerimónia que se realizou em Budapeste, na Hungria.

Os MTV EMAs 2022 vão decorrer em Düsseldorf, no PSD Bank Dome, marcando a sexta vez desta celebração anual e global da música na Alemanha e serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo.

Em Portugal, as celebrações arrancam a partir das 19h00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20h00.