As novidades sobre a quinta temporada de "Riverdale" têm chegado aos poucos. Esta semana, Lili Reinhart, atriz que veste a pele de Betty na série, fez uma nova revelação sobre os próximos capítulos da história.

"Na quinta temporada, vamos dar um salto de sete anos para o futuro", contou a protagonista de "Riverdale" no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Não seremos adolescentes ... Estou entusiasmada com isso", confessou.

Na entrevista, Lili Reinhart contou ainda que está ansiosa por voltar às gravações. Para já, a produção da série ainda não confirmou quando é que a rodagem dos novos episódios arranca.

Em Portugal, as quatro primeiras temporadas de "Riverdale" podem ser vistas na Netflix.