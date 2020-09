"Depois do Crime" é uma das próximas grandes apostas da RTP1, anunciou o canal esta quinta-feira, dia 10 de setembro. Da autoria da jornalista Rita Marrafa de Carvalho, a série documental vai centrar-se em crimes reais que marcaram o país.

A primeira temporada da produção será centrada em três histórias. "Três crimes de sangue que chocaram um país. Um longo processo judicial em todos eles e uma cobertura mediática nunca antes vista", avança a RTP1 em comunicado.

"'Depois do Crime' é uma série documental que regressa aos lugares, regressa a quem sobreviveu e a quem investigou. O que aconteceu aos protagonistas agora esquecidos? Anos depois, as histórias, afinal, parecem ser outras. Depois do Crime foi procurar as versões nunca antes contadas que só o distanciamento temporal e afetivo permitem", acrescenta o canal.