"Rua das Flores" é o nome da nova aposta de ficção da TVI, confirmou o canal em comunicado. Segundo a estação de Queluz de Baixo, o elenco vai contar com "caras bem conhecidas dos espectadores".

Ana Bola será uma das protagonistas da novela da autoria de Roberto Pereira, guionista da novela "Festa é Festa". Segundo a TVI, "Rua das Flores" será "uma história que tem tanto de inesperada, como de desconcertante".

"A 'Rua das Flores' conta-nos a história de uma rua no distrito de Lisboa, que podia ser como tantas outras, mas que não é igual a nenhuma. Tudo isto porque se trata de uma rua onde todas as mulheres têm nomes de flores. Este é o mote para este novo projeto de ficção que será produzido pela Plural com a direção de Francisco Antunez", adianta o canal em comunicado.