SAPO modera painel de "La Casa de Papel" na Comic Con Portugal

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, onde decorreram as primeiras quatro edições. No ano passado, a convenção dedicada ao entretenimento e a cultura pop realizou-se pela primeira vez no Passeio Marítimo de Algés, onde regressa este ano com “grandes diferenças, a única semelhança é ser o mesmo espaço”.

Para este ano, foram já confirmadas as presenças de, entre outros, Avi Nash ("The Walking Dead"), Itziar Ituño e Esther Acebo ("La Casa de Papel"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), da atriz Tricia Helfer (que integrou o elenco da série “Battlestar Galactica”), do ator Alexander Ludwig (“Vikings”), dos escritores Richard Zimler e Filipe Faria, do ator Joaquim de Almeida, od autor de BD Nuno Plati, do realizador Bill Plympton, do ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e do autor de BD Fabio Civitelli.