"Desejo Obscuro" chegou em julho de 2020 na Netflix e rapidamente se destacou no top diário do serviço de streaming. Face à popularidade da série, a plataforma decidiu avançar com uma segunda temporada, que se estreou na passada quarta-feira, dia 2 de fevereiro.

Na primeira semana de estreia, os novos episódios destacaram-se no top diário da Netflix. Esta terça-feira, dia 8 de fevereiro, a série conquistou a liderança do ranking, ultrapassando "Eu, Georgina" - o reality show caiu para o terceiro lugar do top do serviço de streaming. O documentário "O Impostor do Tinder" ocupa a segunda posição.