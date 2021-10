A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, dia 15 de setembro, "I Know What You Did Last Summer" ( "Sei o que Fizeste no Verão Passado"), série baseada no filme realizado por Jim Gillespie em 1997.

A aposta foi escrita por Sara Goodman, de "Preacher", e segue um grupo de jovens um ano após a noite de se formarem. Madison Iseman lidera o elenco, que conta ainda com Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck.

Veja o trailer (legendado em português do Brasil):

O filme, baseado de forma muito livre num livro de suspense de Lois Duncan editado em 1973, contava a história de um grupo de jovens que sofre um acidente e comete o erro de atirar um corpo para o mar que depois regressa à procura de muito mais do que um pedido de desculpas.

A longa-metragem do final dos anos 1990 foi protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillipe.