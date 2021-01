Com o prolongar da noite eleitoral, a SIC decidiu cancelar a emissão deste domingo, dia 24 de janeiro, do programa "A Máscara". "em virtude do prolongamento da noite eleitoral, cujos resultados e reações são da maior relevância para o país, o programa 'A Máscara' previsto para esta noite será emitido no próximo fim de semana. Obrigado por estar com a SIC", explicou o canal.

Já a TVI manteve a exibição da gala do "Big Brother - Duplo Impacto", que arrancou depois da meia-noite, depois do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.

Na estação de Queluz de Baixo, o especial "Presidenciais 2021: Tem a Palavra", que arrancou às 22h41, liderou na sua última meia-hora (23h30 - 00h00), seguido-se a gala do reality show, que conquistou 23,8% de share. Já a SIC apostou na repetição de "Terra Nossa" (15,8% de share), com um episódio dedicado a Marcelo Rebelo de Sousa.

No total diário, a SIC foi o canal mais visto com 17,5% de share, seguida pela TVI com 15,9% de share. Já a RTP1 conquistou 9,8% de share.