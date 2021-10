O programa "Essencial", de Conceição Lino, regressa esta quarta-feira, dia 27 de outubro. Em comunicado, a SIC frisa que o episódio vai contar "com um grande exclusivo".

"A família de Nuno Santos, que morreu atropelado pelo carro do Ministro da Administração Interna, no dia 18 de junho, fala pela primeira vez publicamente e em exclusivo à SIC. A família exige as respostas que ainda não conseguiu ter", adianta o canal na nota enviada ao SAPO Mag.

O programa "Essencial" poderá ser visto no "Jornal da Noite", da SIC.