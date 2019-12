Pela primeira vez em 12 meses, "O Programa da Cristina" vai fazer uma pausa. Nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de dezembro, Cristina Ferreira não vai abrir as portas da sua "casa" na SIC.

De acordo com a revista Flash, a apresentadora e Cláudio Ramos vão estar de férias durante a semana do Natal.

No horário do talk show das manhãs, no dia 23 de dezembro, a SIC vai apostar na emissão especial de "Olhó Baião", de João Baião. Já no dia 24 e 25, as manhãs serão preenchidas com filmes de animação.

No final da semana, no dia 26 e 27, a SIC vai emitir o programa "Árvores dos Desejos" por João Manzarra.