Os dois programas da grelha da SIC Notícias - "Play Off" e "Dia Seguinte" - terminam "na próxima semana", adiantou à Lusa o diretor de informação da Impresa, Ricardo Costa.

"Vamos ter um modelo diferente à segunda-feira e outro ao domingo, ainda estamos a reorganizar as grelhas", disse Ricardo Costa, quando questionado sobre que tipo de programas vão substituir o "Play Off" e o "Dia Seguinte".

"A pandemia podia ter ajudado a que os agentes do futebol percebessem bem a situação em que o futebol, como toda a sociedade se encontra, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ou seja, o regresso do futebol voltou ainda pior do que estava antes em termos de guerra entre os clubes", salientou Ricardo Costa.

"Esse ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas, e para o qual contribui muito os próprios clubes e as suas máquinas de comunicação, coloca-nos perante uma situação de que chegou a altura de terminar este tipo de programas na SIC Notícias", explicou o diretor de informação da Impresa.

O "Dia Seguinte", que é um programa de 2003, e o "Play Off", de 2014, são "dois programas importantíssimos na história da SIC Notícias e nos seus resultados, mas achamos que temos de dar o salto em frente e continuar a acompanhar o desporto e o futebol de outra forma, mais com jornalistas e comentadores", acrescentou.

Ricardo Costa sublinhou que o fim do "Dia Seguinte" e do "Play Off" "não tem nada a ver com os comentadores em si", mas com o "ambiente que se criou à volta deste tipo de programas".

A SIC Notícias é o primeiro canal a decidir descontinuar este tipo de programas.

* Notícia atualizada às 12h37