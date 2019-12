A SIC continua a apostar na ficção nacional, desta vez com a produção de dois filmes portugueses. "A marca SIC Filmes está de regresso e preparou já para este Natal dois filmes muito especiais", frisa o canal em comunicado.

"Golpe de Sorte - Um Conto de Natal" é a primeira aposta da SIC, com estreia marcada para o dia 21 de dezembro. O filme marca o regresso de Ângelo Rodrigues ao pequeno ecrã e conta com a participação do elenco da novela.

"Contam-se as horas para a noite de consoada. No palacete da Euromilionária, os Garcia preparam com entusiasmo o primeiro Natal com toda a família reunida, agora com Caio, Sílvia e Júnior também presentes. Maria do Céu e Telma querem que este seja o mais excêntrico e divertido Natal de sempre... longe de imaginarem que a tão desejada visita de Júnior vai pôr em risco todos os seus planos", avança o canal.

Já no dia 23 de dezembro, a SIC estreia "Um Desejo de Natal". "Várias histórias de amor e esperança, unidas entre si por fios invisíveis. Há quem chame a esses fios magia, há quem lhes chame destino. O que importa é que eles vão conduzir todos os nossos personagens para um mesmo desfecho, num mesmo dia: A véspera de Natal", explica o canal.

Veja o teaser dos filmes: