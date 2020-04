O programa é coordenado pelo fadista e realizador de rádio José Gonçalez e "falará sobre cultura, história ou a realidade atual, transmitida muitas vez através do Fado".

"A RTP pretende, também, falar do passado com o conhecimento do presente e rumar ao futuro do Fado", lê-se no mesmo comunicado que refere que, "em todos os programas, será feita uma tertúlia, naquela que foi a casa de Amália, com aqueles que fazem e fizeram a história do Fado".

Um dos serões, de dezembro de 1968, está registado em disco, "Amália/Vinicius" (1970), e conta com as participações de David Mourão-Ferreira, José Carlos Ary dos Santos, Natália Correia, Vinicius de Moraes e Amália, serão que inspirou uma peça de teatro, "Uma noite em Casa de Amália", de Filipe la Feria, estreada em junho de 2012 no Teatro Politeama, em Lisboa.

Sobre o novo programa televisivo, refere a estação pública que participam "Jorge Fernando, que foi guitarrista de Amália, [como] convidado central de uma tertúlia que junta duas das maiores figuras da música portuguesa da atualidade: Ricardo Ribeiro e Dino D´Santiago", incluindo ainda o guitarrista Custódio Castelo e a "convidada surpresa", a fadista Ana Moura.