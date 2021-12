Simão Oliveira foi o grande vencedor da edição de 2021 do "The Voice Kids". O concorrente da equipa de Fernando Daniel foi o mais votado pelo público na final que decorreu em abril e representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, conquistando o melhor resultado de sempre.

Depois do bom resultado no festival, o jovem entrou para a lista das melhores "Provas Cegas" para o "The Voice Global". Nas redes sociais, a produção mundial do programa de talentos destacou a primeira atuação de Simão Oliveira como uma das mais surpreendentes de 2021.

"2021 foi repleto de vencedores incríveis. Compilamos o melhor dos melhores para um especial 'The Voice Kids Rewind'", resumiu o "The Voice Global".

Veja aqui o vídeo.