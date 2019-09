“Vidas Opostas”, escrita por Alexandre Castro e protagonizada por Sara Matos, Joana Santos, Diogo Amaral, João Jesus e Renato Godinho, disputa a categoria Telenovela com “The River”, da África do Sul, “La Reina del Flow”, da Colômbia, e “100 Dias para Enamorarse”, da Argentina, de acordo com informação disponibilizada hoje no site oficial dos prémios.

Portugal já venceu três vezes a categoria Telenovela dos Emmy Internacional: a primeira vez em 2010, com “Meu Amor”, da TVI, protagonizada por Margarida Marinho, Alexandra Lencastre e Rita Pereira, a segunda em 2011, com “Laços de Sangue”, da SIC, protagonizada por Joana Santos, Diana Chaves e Diogo Morgado, e a terceira no ano passado, com “Ouro Verde”, da TVI, protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona.

Além disso, até hoje, Portugal somava outras quatro nomeações naquela categoria: “Remédio Santo” (TVI) e “Rosa Fogo” (SIC), em 2012, “Belmonte” (TVI), em 2014, e “Mulheres” (TVI), em 2015.

Fundada em 1969, a Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão dos Estados Unidos é uma organização que está representada por membros de mais de 60 países e de cerca de 500 empresas da indústria televisiva.

A cerimónia de entrega dos prémios – onze categorias, com quatro nomeados cada - está marcada para 25 de novembro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.