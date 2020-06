A segunda temporada de "The Boys" estreia a 4 de setembro no Amazon Prime Video. A novidade foi anunciada numa reunião virtual do elenco, conduzida pelo ator e humorista Patton Oswalt, na qual também foi revelado o primeiro teaser, com uma nova super-heroína, e os primeiros três minutos, centrados numa missão no Médio Oriente (a partir dos 47min:30seg do vídeo abaixo).

Stormfront, uma nova personagem interpretada por Aya Cash, diz ser a mais recente vigilante da equipa Os Sete num vídeo que simula um direto do Instagram filmado pela própria. Homelander (Antony Starr) e Queen Maeve (Dominique McElligott), dois dos protagonistas, também surgem nas imagens iniciais da próxima fase da saga de super-heróis.

A segunda temporada de "The Boys" contará com oito episódios, tal como a primeira, e os três primeiros serão divulgados em simultâneo. Os restantes vão estrear semanalmente.

A série inspira-se na banda desenhada de culto de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment. Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

A primeira temporada da série, desenvolvida por Eric Kripke ("Supernatural", "Revolution") estreou em 2019, está disponível no Amazon Prime Video e é uma das que o SAPO Mag recomenda. Seth Rogen e Evan Goldberg estão entre os produtores executivos.