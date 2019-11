Na nova temporada de "The Crown", que estreou este mês na Netflix, Josh O'Connor veste a pele do jovem príncipe Carlos, filho de Isabel II. Nos episódios da série britânica, o ator protagoniza uma cena onde tem de ler um discurso em galês.

Esta semana, a Netflix partilhou no Youtube um vídeo de uma aula do ator. "Josh O'Connor, que interpreta o príncipe Carlos em 'The Crown', coloca o seu sotaque à prova e tenta aprender algumas frases comuns em galês. Como ele se saiu?", questiona o serviço de streaming.

No vídeo, o ator tenta pronunciar algumas palavras e adivinhar o seu significado. Josh O'Connor é ainda desafiado a ler "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch", nome de localidade no País de Gales - com 58 letras, é o local com o nome mais comprido no Reino Unido, e o segundo mais comprido do mundo.

Veja no vídeo o resultado: