A British Academy of Film and Television Arts revelou a lista de nomeados para a edição de 2021 da vertente de televisão dos prémios BAFTA (os prémios de cinema já foram entregues a 10 e 11 de abril).

A antologia de cinco filmes de Steve McQueen para a HBO sobre as desigualdades raciais "Small Axe" lidera a lista com 15 nomeações, que incluem os atores John Boyega, Letitia Wright, Shaun Parkes, Micheal Ward e Malachi Kirby.

Na categoria das minisséries, "Small Axe" concorre com "Adult Material, "I May Destroy You" e "Normal People".

"The Crown" surge com dez nomeações, incluindo o de Melhor Série de Drama e nomeações para os atores Josh O’Connor (Príncipe Carlos), Tobias Menzies (Príncipe Filipe) e Helena Bonham Carter (Princesa Margarida).

Não foram nomeadas Olivia Colman (Rainha Isabel II), Emma Corrin (Princesa Diana) nem Gillian Anderson (a Primeira-Ministra Margaret Thatcher): tal como acontece nos prémios de cinema, júris formados por sete a 12 pessoas escolheram as nomeações nas categorias de interpretação e realização para existir maior diversidade a partir de listas de finalistas previamente divulgadas.

Para Melhor Série de Drama estão ainda na corrida "Gangs of London", "I Hate Suzie" e "Save Me Too".

Já "Little America", "Lovecraft Country", "Unorthodox" e "Welcome to Chechnya: The Gay Purge" estão na disputa pelo troféu na categoria de Melhor Série Internacional.

Os prémios nas categorias técnicas serão entregues a 24 de maio e os principais a 6 de junho em Londres.

Conheça aqui todos os nomeados.