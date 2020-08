“Não sendo a primeira websérie com este formato, é a primeira vez que está a ser feito a nível mundial e a primeira produzida em Portugal”, disse à agência Lusa o fotógrafo João Rodrigues.

Com lançamento previsto para janeiro de 2021 na internet, cada um dos 12 episódios concentra-se num protagonista das águas portuguesas “que se encontra em perigo, vulnerável, sob pressão ou em vias de extinção”, realçou.

O fotojornalista da revista National Geographic e ​autor do documentário “Cavalos de Guerra”, sobre os cavalos-marinhos da Ria Formosa, no Algarve, frisou que o projeto “The House of Neptuno” pretende “ultrapassar as fronteiras portuguesas” através de “plataformas digitais inovadoras e gratuitas”.

Realizados pela sua produtora Chimera Visuals, sediada em Faro, cada vídeo de dois minutos é “uma viagem com esse animal”, concentrando-se num comportamento específico.