Tony Carreira prepara-se para regressar aos palcos. No final da semana passada, o cantor anunciou o primeiro concerto da sua nova digressão, agendado para o dia 23 de julho.

Os bilhetes para o espetáculo no Salão Preto e Prata do Casino Estoril foram colocados à venda no sábado, dia 12 de junho, e esgotaram em apenas 10 minutos.

"Vocês esgotaram o Salão Preto e Prata do Casino Estoril em menos de 10 minutos! A palavra obrigado parece-me pouco para vos agradecer tanto amor... Amo-vos. Obrigado", agradeceu Tony Carreira através da sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, o artista recordou ainda que "a receita da venda dos bilhetes reverte na totalidade a favor da Associação Sara Carreira".