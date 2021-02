Depois de vários rumores, no verão do ano passado, chegou a confirmação: "Toy Boy", série espanhola que conquistou os espectadores da Netflix, vai ter com uma segunda temporada. A primeira parte da produção protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza e José de la Torre conta com 13 episódios e, em março, esteve entre os conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

As novidades sobre os próximos episódios já começaram a chegar. Esta semana, segundo o site SensaCine, a produção da série da Antena 3 confirmou que Michele Morrone, protagonista do filme erótico "365 Dias", vai juntar-se ao elenco, juntamente com a atriz italiana Federica Sabatini.

Os atores deverão dar vida a Rania e El Turco, dois irmãos italianos que prometem atrapalhar os negócios do grupo de protagonistas.

A história de "Toy Boy"

"Depois de sete anos encarcerado numa prisão em Málaga, um stripper sai em liberdade condicional, decidido a provar que a amante o incriminou pelo homicídio do marido.", explica a Netflix na sinopse de "Toy Boy".

Nos primeiros episódios, o protagonista "arranja maneira de ver o carro do médico-legista e a advogada Triana segue um rasto de dinheiro suspeito até à cidade de Melilla. Andrea trava uma amizade improvável".

Jesús Mosquera, Cristina Castaño, Carlo Costanzia, José de la Torre, Raudel Raúl Martiato e María Pedraza vão continuar a protagonizar a série espanhola.

Veja o trailer: