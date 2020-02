A série "Imparáveis" ("Desenfrenadas", no título original) estreou esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, na Netflix e o drama é o principal ingrediente da história. A produção mexicana acompanha três amigas que decidem fazer uma viagem de mulheres, "mas o aparecimento inesperado de uma quarta passageira obriga a uma mudança de planos".

"Rocío é uma neurocirurgiã à beira de um ataque de nervos devido à pressão por parte do seu pai. Vera é uma blogger de moda que está a tentar livrar-se de uma relação de codependência e de um esgotamento por causa do trabalho. Carlota é uma poetisa frustrada com dificuldades em encontrar a sua voz", explica o serviço de streaming.

Ao longo da série, as "três raparigas mimadas da Cidade do México", na casa dos vinte anos, embarcam numa viagem para escaparem aos problemas das suas vidas, mas cruzam-se com uma quarta mulher. "Marcela, "que está armada e as obriga a mudar de direção, levando-as por um percurso onde as más decisões se tornam ainda piores, fazendo com que as raparigas se afastem de onde vêm, mas se aproximem de quem realmente são", avança a Netflix.