Pela primeira vez na edição portuguesa de "Mental Samurai", uma concorrente conseguiu responder a todas as perguntas e conquistar o prémio final. O episódio foi para o ar este sábado, dia 18 de janeiro, na TVI.

No concurso "Mental Samurai", Beatriz Albergaria, de 21 anos, respondeu corretamente a todas as questões."50000 euros! Encontrámos o primeiro 'Mental Samurai'! Isto é uma loucura e sinto-me um privilegiado por fazer parte disto! Tão bom", escreveu Pedro Teixeira, apresentador do programa, nas redes sociais.

"Tem 21 anos e sempre quis ser atriz. Beatriz Albergaria é de uma determinação tal, que no casting do programa Mental Samurai afirmou que ia quebrar um recorde: 'Vou ser a mulher mais jovem a ganhar 50 mil euros num programa de televisão'", lembra a TVI no site do "Você na TV".

"Podia sonhar uma vida inteira, que jamais imaginaria que a minha primeira vez em televisão seria assim.

Fui tão feliz ali. Desde o momento que aquele dia começou, até chegar a casa", escreveu a vencedora na sua conta no Instagram.