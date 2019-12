Antes da estreia da terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha", que arrancou este domingo, dia 1 de dezembro, na TVI, Ljubomir Stanisic chegou a dizer que estava farto de fazer televisão. Em entrevista, o chef confessou que só voltaria ao pequeno ecrã se lhe fosse oferecida uma casa com piscina.

Em entrevista no "Jornal das Oito", da TVI, o protagonista do programa confessou que recebeu o pretendido. "É claro que me deram uma casa com piscina", frisou, explicando que se considerava mal pago "para quem tinha as maiores audiências dos últimos anos em televisão em Portugal".

"Considerava-me mal pago. Via azeiteiros a fazer o mesmo que eu e ganhavam seis ou sete vezes mais", acrescentou. "A minha casa e a minha piscina, não é como as milionárias que um francês compra aqui, é no meio de uma aldeia é uma coisa baratinha, menos de 100 mil euros. Fiz uma piscina lá dentro e eles pagaram isso, sim senhora", confessou.