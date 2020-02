As transferências no pequeno ecrã continuam: esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a SIC anunciou a contratação de Alexandra Lencastre, atriz da TVI. "Alexandra Lencastre vai estar na ficção e entretenimento da SIC já a partir de 2020. A consagrada atriz regressa a uma casa onde participou em projetos de sucesso como 'Querido Professor', 'Perdoa-me', 'Fúria de Viver', 'Na cama com' ou 'Passeio no Parque”', anunciou o canal.

A estação avança ainda que "Alexandra terá um papel de destaque na ficção da SIC e terá a seu cargo a condução de um programa, que estreará em breve, na SIC Mulher".

Segundo o Espalho Factos, a TVI viu com bons olhos a saída da atriz. Ao site, uma fonte do canal avançou que as negociações para a renovação do contrato prolongaram-se nas últimas semanas e a estação terá percebido que "ela estava a fazer um jogo duplo".

"[A TVI] vê com bons olhos a saída de uma pessoa que é um poço de problemas", frisa ao Espalho Factos.