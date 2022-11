Na emissão de terça-feira, dia 1 de novembro, do "Jornal das 8", da TVI, Pedro Santos Guerreiro protagonizou um momento que rapidamente chegou às redes sociais.

Na sua rubrica "As Pessoas Não São Números", no segmento sobre a inflação, partiu um porquinho mealheiro com um martelo. No Twitter, vários espectadores partilharam o momento e os vídeos somam milhares de visualizações.

Veja o momento: