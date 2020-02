A TVI está a apostar todos os seus trunfos para conquistar os espectadores. Uma das próximas mexidas será nas manhãs de sábado: a partir deste sábado, dia 8 de janeiro, irá para o ar, entre às 9h00 e as 12h00, uma emissão especial do "Você na TV".

Ao contrário do que acontece de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00, o talk show não será apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. De acordo com a imprensa, Isabel Silva será a anfitriã do programa.

A emissão especial do talk show da TVI irá para o ar à mesma hora de "Olhó Baião", apresentado por João Baião na SIC. Para já, ainda não se sabe se a aposta irá estar no ar durante várias semanas.