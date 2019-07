Pedro Ribeiro, que faz parte da equipa das "Manhãs da Comercial", vai assumir a condução de "Mais Futebol", da TVI24. A notícia foi confirmada pelo apresentador das redes sociais.

"Em 10 anos neste programa, tive de apresentá-lo uma ou duas vezes. Agora, vou assumir esse papel em permanência, depois de a Cláudia Lopes ter saído para uma aventura diferente. Aceitei o convite do Sérgio Figueiredo com muito gosto: acho que o papel do programa é, atualmente, tão ou mais importante do que era no arranque e adoro a equipa", frisou

A nova temporada do programa estreia em agosto, avançou ainda Pedro Ribeiro: "Lá estaremos, sexta-feira, 2 de agosto, para falar da Supertaça. Para conversar sobre bola, com humor, descontração e ironia. Sem outra agenda não seja sermos todos loucos por futebol. Ah, inclui, naturalmente, equipamentos míticos".

Cláudia Lopes era a antiga apresentadora do programa, sendo atualmente diretora-executiva de Comunicação e Plataformas do Sporting.