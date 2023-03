Na emissão desta quarta-feira, dia 15 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de Gisela Serrano a Júlia Pinheiro.

"Hoje falamos de uma velha glória da televisão nacional, também conhecida como a mulher furacão. Gisela Serrano esteve no programa de Júlia Pinheiro e, talvez por ter vivido tantos anos no olho do furacão, está um bocado baralhada", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Renascença.

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou que Gisela Serrano trocou o nome a Júlia Pinheiro, chamando-a de Teresa. "Só espero que no fim deste 'Extremamente Desagradável', a Gisela me confunda com a Joana Pais de Brito", brincou.

Veja o vídeo: