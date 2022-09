Ainda antes da pandemia, Carlos López, criador de "Santo", viajou até ao Brasil para começar a construir a nova série original da Netflix Espanha. A ideia era criar uma história que ligasse os dois países com thriller policial de suspense e ação que, por vezes, se aproxima do terror.

"Foi antes da pandemia que conheci o projeto. O Carlos López [o criador de 'Santo'] veio ao Brasil para conhecer Salvador porque grande parte da história passa-se em Salvador e fui até São Paulo para uma reunião, para ser convidado oficialmente para fazer a série. Já tinha lido, já tinha conversado com ele por telefone, mas não pessoalmente. A série foi adiada devido à COVID-19, mas foi aí que tudo começou", recorda Bruno Gagliasso em entrevista ao SAPO Mag.

Já Victoria Guerra conta que se juntou à equipa da série no final de 2020. "Também já foi há muito tempo, foi no final de 2020. Recebi o convite para o casting por parte da Maria [Rodrigo], que também era a diretora de casting de 'Auga Seca'. Viram o meu trabalho na série, estavam à procura de uma atriz, fiz o casting em outubro e em dezembro cheguei ao projeto. Depois comecei os ensaios virtuais com a realização, o Bruno e o resto da equipa", lembra a atriz portuguesa.

A primeira temporada de "Santo" já pode ser vista na Netflix e conta com seis episódios. A história segue Santo, o narcotraficante mais procurado do mundo cuja cara nunca foi revelada. "Os dois polícias que o perseguem, Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), começam por estar radicalmente opostos, mas terão de aprender a colaborar e a entender-se mutuamente de modo a resolver o caso e sobreviverem", resume o serviço de streaming.

"O que me atraiu foi a história da personagem, de cada personagem. Não é uma história óbvia. É um thriller com muito drama, muita ação e tem muitos encontros de cada personagem com o inferno. É uma história sobre um narcotraficante, mas o protagonista não é a droga", explica Bruno Gagliasso. "As protagonistas são as relações humanas", acrescenta a atriz portuguesa.

Veja o trailer de "Santo":

Na série, Victoria Guerra veste a pele de Bárbara Azevedo, uma jovem de origem portuguesa que abandonou o curso de Medicina, em Madrid, e decide mudar-se para o Brasil, à procura de uma nova vida. "Gostei mesmo muito do que li sobre a minha personagem. A série tem um lado muito misterioso e, quando li pela primeira vez os argumentos, fiquei com muitas questões em relação à minha personagem, a Bárbara", frisa a atriz ao SAPO Mag. "Vamos descobrindo aos poucos estas personagens e todas elas têm um lado bom e um lado mau. São personagens muito reais e isso cativou-me", acrescenta.

"É um quebra-cabeças. Se estiverem a ver com sono, 'já era'"

"É uma história humana e toda a gente tem os seus demónios", destaca o ator. "Não é a óbvia história policial, tem um lado obscuro, não há um vilão, nem há um polícia bom, nem um polícia mau", frisa a atriz, lembrando que todas as personagens se vão cruzando ao longo da primeira temporada: "Existe uma personagem, o Santo, e ninguém viu a cara dele. Todas as pessoas estão à sua procura e todas se cruzam, nem que seja metaforicamente, de uma forma um pouco mística. A minha personagem e a do Bruno cruzam-se muito porque a Bárbara vai para o Brasil - viveu em Madrid muitos anos, estudou medicina e deixou tudo para ir viver para o Brasil".

"O mais importante não é o que é mostrado, mas o que é sugerido. Uma dica para quem for ver: prestem atenção ao que é sugerido e não ao que é mostrado", alerta o protagonista de "Santo". "É uma série que tem de ser vista com muita atenção", acrescenta Victoria Guerra.

"É um quebra-cabeças. Se estiverem a ver com sono, 'já era'", avisa Bruno Gagliasso. "Mas isso é o mais interessante, quando as coisas não são óbvias, quando as séries te fazem pensar e refletir", remata a atriz portuguesa.

Uma preparação intensa

Os protagonistas da produção espanhola da Netflix confessam que a preparação para a série foi complexa. No caso de Victoria Guerra, a atriz teve de aprender a falar com sotaque de português do Brasil e teve a ajuda de uma coach de voz. "Achamos todos que conseguimos. Tive uma professora incrível, a Maria, que foi uma coach. Trabalhámos muito e, na verdade, eu, o Bruno e o realizador passámos muito tempo juntos antes de começarmos a rodagem e falávamos sempre português do Brasil uns com os outros e isso ajudou-me bastante. Mas o realizador, o Vicente Amorim, queria que a minha personagem tivesse um bocadinho de sotaque porque ela é portuguesa", conta a atriz.

"Depois acabei por ter a Maria a cancelar vários ensaios comigo porque já estava com um português do Brasil bom. Mas foi um trabalho árduo e todos ajudaram", revela Victoria Guerra. "Conheço duas pessoas que conseguem fazer isso: o Ricardo Pereira, ele é impressionante e passa por brasileiro; e a Victoria também é perfeita", elogia Bruno Gagliasso.

Já Bruno Gagliasso confessa que a sua preparação para a personagem foi "um inferno": "Foi uma loucura. Não dá para ter uma preparação fácil com uma personagem que não é linear. É uma personagem complexa, numa história complexa. Então, a preparação foi intensiva, foi dolorosa, mas faz parte do processo e gosto disso".

"Da minha parte, não foi tão dolorosa como a do Bruno, mas foi um bocadinho diferente de tudo o que eu fiz", acrescenta a atriz portuguesa. "Todas as personagens parecem ser uma coisa e, com o passar do tempo, vamos descobrindo certas coisas. Mas a Bárbara é especialmente misteriosa até para mim. (...) Foi menos emocional e mais cerebral", conta.

Entre Madrid e Salvador

As gravações da primeira temporada de "Santo" dividiram-se entre Espanha e Brasil, um desafio extra para todo o elenco. "Filmámos três ou quatro meses em Espanha e, depois de uma pausa, fomos para o Brasil e filmámos mais dois meses. Não nos podíamos esquecer de onde é que vínhamos e para onde é que íamos. Foi muito tempo e não gravámos por ordem cronológica, como sabem", explica Victoria Guerra.

créditos: NETFLIX - EXCLUSIVO SAPO MAG

Para a atriz portuguesa não é uma novidade trabalhar com a Netflix - Victoria Guerra fez parte de "Glória", a primeira série portuguesa do serviço de streaming. "A grande diferença de trabalhar com a Netflix é que há um orçamento maior e permite que as equipas e os vários departamentos tenham mais orçamento para melhorar tudo. Tudo é mais fácil, tudo é melhor e tempo é dinheiro. Em relação a 'Glória', também da Netflix, a diferença que senti foi esta comunhão de culturas e foi muito bom", sublinha.

"Já tinha trabalhado com produções grandes aqui no Brasil, mas a grande diferença que senti foi este intercâmbio cultural, sem dúvida. Senti que era um projeto muito cuidadoso por parte da Netflix Espanha e era óbvio para todos que eles estavam a fazer tudo com muito cuidado", destaca o ator brasileiro.

"Apesar de ser uma série 100% espanhola, é a primeira vez que há este intercâmbio entre Espanha e Brasil. É um risco, é uma aposta", frisa Bruno Gagliasso. "Acho que devíamos ter filmado em Portugal também", brinca o ator. "Também acho", concorda a atriz.

A primeira temporada de "Santo" já se encontra disponível na Netflix e conta com seis episódios.