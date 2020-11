A quarta temporada de "The Crown" continua a dar que falar. Segundo o The Guardian, a viúva do major do exército britânico que morreu enquanto esquiava com o príncipe Carlos criticou os produtores da série.

No nono episódio da quarta temporada, Carlos sofre um acidente provocado por uma avalanche. O herdeiro ao trono estava acompanhado pelo major Hugh Lindsay, que acabou por não sobreviver.

De acordo com o jornal, a viúva do major do exército britânico revelou que pediu à Netflix para não abordar o desastre na série. "Fiquei horrorizada quando soube que [o episódio] estava a acontecer e fiquei muito preocupada com o impacto que ia ter na minha filha", disse Sarah Horsley ao Sunday Telegraph.

"Escrevi a pedir que não fizessem isto, que não usassem o acidente. Suponho que os membros da família real tenham que sorrir e suportar, mas para mim é uma tragédia muito particular", frisou, acrescentando que os produtores responderam com "uma carta muito gentil", prometendo tratar o assunto com "sensibilidade".