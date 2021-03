Michelle Obama decidiu abraçar mais um projeto, desta vez um programa infantil na Netflix. Em "Waffles + Mochi", que se estreou esta terça-feira, dia 16 de março, no serviço de streaming, a antiga primeira-dama embarca em aventuras culinárias com a dupla protagonistas que viaja pelo mundo no seu MagiCart 3000.

Para a plataforma, "Waffles + Mochi" é "um convite irresistível para juntar crianças e adultos na cozinha e ligar culturas do mundo inteiro". "Era uma vez, na Terra da Comida Congelada, dois grandes amigos com um grande sonho: tornarem-se chefes! Só há um problema: tudo o que eles cozinham é feito de gelo. Quando estes dois companheiros da paparoca são contratados por um excêntrico supermercado, estão prontos para a aventura culinária das suas vidas", resume a Netflix.

Com a ajuda de novos amigos, como a Sra. Obama, a dona do supermercado, e um supercarrinho mágico de compras, a Waffles e o Mochi viajam pelo mundo em busca de ingredientes. E ainda arranjam tempo para visitar cozinhas, restaurantes, quintas e casas e cozinharem com ingredientes do dia a dia em conjunto com chefes famosos, cozinheiros amadores, crianças e celebridades", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Ao longo da primeira temporada, que conta com 10 episódios, quer estejam a apanhar batatas nos Andes do Peru, a provar especiarias em Itália ou a fazer 'miso' no Japão, os protagonista "desvendam maravilhas da comida e descobrem que cada refeição é uma oportunidade para fazerem novos amigos".

Veja o trailer: